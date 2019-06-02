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Organ naklinin birinci yıl dönümünde "doğum günü" kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yıl önce gerçekleştirilen kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Emine Yağmur için "doğum günü" partisi düzenlendi - Yağmur, nakil ekibi tarafından hazırlanan ve üzerinde "karaciğer nakliyle başlayan yeni hayatının 1. yılı kutlu olsun" yazılı pastayı kesti

Adana'da kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan siroz hastası Emine Yağmur, naklin birinci yılı dolayısıyla hastanede temsili "doğum günü" kutladı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yapılan operasyonla sağlığına kavuşan 67 yaşındaki Emine Yağmur için "yeniden doğduğum gün" dediği naklin yıl dönümünde doğum günü partisi düzenlendi.

Yağmur, nakil ekibi tarafından hazırlanan ve üzerinde "karaciğer nakli ile başlayan yeni hayatının 1. yılı kutlu olsun" yazılı pastayı kesti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yağmur, nüfusa doğum gününün gerçek olarak kaydedilmediği için tam tarihini bilmediğini ifade etti.

Yağmur, "Benim doğum günüm 9 yıl siroz hastalığıyla mücadele ettikten sonra hayata döndüğüm karaciğer naklinin yapıldığı gündür. Bana tıpkı bir bebek gibi özenle bakıldı. Nakil ekibinin başındaki Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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