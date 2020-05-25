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Organik Aşk nerede ve ne zaman çekildi? Organik Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 20:04 | Son Güncelleme

Organik Aşk isimli romantik komedi filmi bu akşam Fox ekranlarında yayınlanıyor. Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'un başrollerini paylaştığı Organik Aşk filminde iki gencin başında geçen tatlı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Peki Organik Aşk filmi nerede çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Organik Aşk filmi hakkında bilgiler. Muğla’nın birbirinden güzel köylerinde çekilen Organik Aşk filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

Organik Aşk nerede ve ne zaman çekildi? Organik Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler?

Televizyon ekranların yayınlanan Organik Aşk filminin konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kamil Çetin'in yönetmenliğini yaptığı 2018 yapımı Organik Aşk filmi ile ilgili bilgiler…

ORGANİK AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

‘Organik Aşk' filmi, Muğla’nın birbirinden güzel köylerinde çekildi. Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye’de tamamlanan çekimlerde yerel halk da oyuncu olarak yer aldı.

ORGANİK AŞK KONUSU

Organik Aşk, Bülent ve Esma’nın hikayesini anlatıyor. Beceriksiz bir adam olan Bülent zengin bir ailenin çocuğudur. Ailenin eriştiği zenginlik evin babası Celal sayesindedir. Başarılı bir iş adamı olan Celal’in hayattaki tek başarısızlığı oğlu Bülent’tir. Dünyanın parasının harcayarak oğlunun başarısızlığını örtbas eden Celal artık bu duruma bir son vermeye karar verir. Oğlunun kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen Celal, kendisini düzeltmesi için oğluna bir ay müddet verir. Bülent, bir ay içerisinde sıfırdan bir hayata başlayıp işleri yoluna koymazsa mirastan men edilecektir. Bu bir ay içerisinde başına türlü belalar açan Bülent’in hayatı düğünden kaçan gelin Esma ile karşılaştıktan sonra iyice karışır. Esma ile aşkı bulan Bülent bir yandan peşlerine düşen Esma’nın abisi Davut ile uğraşırken bir yandan kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışır.

ORGANİK AŞK OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin senaryosunu Volkan Girgin kaleme alıyor. Başrollerini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç’un paylaştığı filmin kadrosunda Tarık Papuçcuoğlu, Ruhsar Gültekin, Hacı Ali Konuk, Erdi Ünver gibi isimler yer alıyor.

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