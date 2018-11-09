"Organik Denemeler 1" Güncel Sanat Sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Boşnak asıllı sanatçı Yasemen Latife Ayvaz'ın da katılan sanatçılar arasında yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Galeri Binyıl'ın Kuruçeşme'deki Hamam Arts Hub ile birlikte düzenlediği sergi, "Kaybolmakta olan doğanın içinde organik yaşamı korumak için ne yapabiliriz?" sorusunun cevabını arıyor.

Çalışmaların sergilendiği tarihi Osmanlı hamamının, Kuruçeşme'nin kömür deposu olduğu dönemde çalışanların temizlenmesi, arınması, dinlenmesi, sosyalliği ve konforu için inşa edildiği, aynı zamanda külliyesinde eğitim ve araştırmaların yapıldığı bir merkez olduğu biliniyor.

"Tarihi, etnik ve süreçte organik denemeler" konulu kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak sergi, organik yaşam biçiminini irdeleyerek, gelecek nesillere temiz havada, sağlıklı yaşam imkanı sağlamayı hedefliyor.

Sergiye katılan isimler arasında Ertan Altun, Seyit Mehmet Buçukoğlu, Kemal Can, Tevfik Gürkan Çanakcı, Neşe Çoğal, Suzet Fransez, Kürşat Fehmi Gökçe, Feza Güvenal, Dinçer Güngörür, İbrahim Göksungur, Şükrü Karakuş, Yasemin Keltek, Ömer Mirdemir, Şela Mistriel, Çetin Özer, Esen Öztaş, İlkay Öztürk, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Hüseyin Rüstemoğlu, Sezen Sözeri de yer alıyor.

Küratörü İlknur Şanal'ın mekanın organik formundan etkilenerek konsepti belirlediği sergi, 9 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Galeri Binyıl'ın "Organik Denemeler 2" Güncel Sanat Sergisi de 10-18 Kasım'da 28. İstanbul Sanat Fuarı kapsamında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

