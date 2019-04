'Organik kitaplar' ilgi gördü

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kitap Fuarı'nda, bir yayınevi tarafından Türkiye'de ilk defa bir yıl önce yayımlanan okul öncesi dönem için tasarlanmış organik kitaplar, çocukların ve ailelerin ilgisini çekti. Kitapların çevreye zararının olmadığı, ekolojik, kokusuz ve doğal matbaa malzemeleri ile çocukların gelişimi ve yaşı dikkate alınarak basıldığı belirtildi.

İzmir Kitap Fuarı'nda her yıl stant açan İstanbul merkezli bir yayınevi, yaklaşık bir yıl önce okul öncesi çağındaki çocuklar için organik kitap serisi üretti. Pedagog Tolga Canay danışmanlığında, çocukların yaşı ve gelişim özellikleri dikkate alınarak seçilen kitaplardan oluşan seri, miniklerin sağlığına ve çevreye zararı olmayan ekolojik, kokusuz ve doğal matbaa malzemeleri ile üretildi. Sayfaların yüzeyindeki koruyucu laminasyon uygulaması ile çocukların mürekkebe teması engellenen kitap serisi, toplam 26 kitaptan oluşuyor. Her birinde farklı hikayelerin anlatıldığı bol görsel bulunduran kitaplar, ortalama 35'er sayfadan oluşuyor. Kendini kabul ettirme, hayal gücünü geliştirme, paylaşım, sorumluluk, hayvan sevgisi, karakter eğitimi, fedakarlık, birlikte hareket etme, koşulsuz sevgi, kabullenme gibi kazanımlar sağlayan hikayelerden oluşan organik kitapların yazarları arasında ödüllü yazarlardan Todd Parr, Antoinette Portis, Doreen Cronin, Ryan T. Higgins de bulunuyor.

'KÜÇÜK ÇOCUKLAR BU KİTAPLARI RAHATLIKLA ISIRABİLİR'

Organik kitaplar arasında en sevilenlerin Sonja Danowski'nin Küçük Gece Kedisi ve Carolyn Curtis'in Ayı Yürüyüşe Çıkardım adlı eserler olduğunu söyleyen yayınevi temsilcisi Burcu Atıcı, "Geçtiğimiz sene ilk yayınlandığından beri kitaplara ilgi çok güzel. Gerek velilerimiz, gerek öğretmenlerimiz, gerekse okuyan çocuklardan beklediğimiz ilgiyi gördük. Organik kitaplar daha yeni bir dünya, çok daha büyüyecek, içine yeni kitaplar katıyoruz sürekli. Türkiye'de ilk kez bizim yayınevimiz üretti organik kitapları. Pedagogumuz Tolga Bey, kitapların içeriklerini onaylıyor. Geçen sene çok bilinmiyordu, fakat bu sene artık herkes kitapları bilerek geliyor. Üretim malzemeleri tamamen doğal olduğu için 0-6 yaş arası çocuklar hiçbir şekilde kimyasala maruz kalmıyor. 0-3 yaş kitapları ağzına almak konusunda çok hevesli, onlar da gönül rahatlığıyla kitapları ısırabilirler. Kitapların içeriklerinde de hep mesajlar var. Gerek yardımseverlik, gerek paylaşmayı öğrenmek olsun, açıktan açığa olmasa da mutlaka bir mesaj veriyor kitaplarımız" diye konuştu.

Organik kitapları inceleyen ebeveynlerden biri olan Banu Yaman, "Gerçekten kitaplar çocukların ağzına burnuna değiyor. Kitabın görselleri de çok başarılı olmuş. Çocuklar görsellere bakıyorlar çünkü. Hikaye de eminim gayet güzeldir. Ben beğendim, çok başarılı bir çalışma olmuş" dedi. Fuar ziyaretçilerinden Derya Ağıroğlu, "Kitapları daha önceden de incelemiştim, çocukların kullanması adına uygun. Çeşitli boya maddeleri sağlığa zararlı olduğu için organik maddelerin kullanılması benim için daha iyi" diye konuştu.

Kızı için organik kitap alan öğretmen Funda Başkurt ise, "Kitapları mutlaka içeriğini okuyarak, bakarak, inceleyerek alıyorum. Her şey katkılı, her şey zararlı olduğu için ne kadar organik ürün bulursak, çocuklarımızı zararlı maddelerden o kadar korumuş oluruz" şeklinde konuştu. Kitapları inceleyen öğrencilerden 9 yaşındaki Ecrin Şekerci ise, "Kitaplar çok güzel görünüyor, hepsi organik olduğu için bize zararları yok. Bence herkes okuyabilir" ifadelerini kullandı.