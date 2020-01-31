‘Organik Köy Pazarı’ tüketiciyle buluştu

Burçak BOZKUŞ-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - Silivri’de çiftçiye ve üretime destek amaçlı projelendirilen Silivri Köy Pazarı’nın inşası tamamlandı. Silivrili çiftçilerin ürettiği doğal ürünleri aracı olmadan tüketici ile buluşturma amacıyla yapılan 'Köy Pazarı Projesi’nin açılışına katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Açılışa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, çiftçi kuruluşları, üretici birlikleri, STK, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Volkan Yılmaz’ın kurdele keserek açılışını yaptığı Silivri Köy Pazarı’nda yaş sebze

