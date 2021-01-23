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Organik ürünlerini sosyal medyada tanıtan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi

23.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de sosyal medya üzerinden vatandaşların ürettikleri zeytinyağı, bal ve salça gibi organik ürünleri satın alma bahanesiyle nitelikli dolandırıcılık yapan organize suç örgütü polis ekipleri tarafından çökertildi.

Osmaniye’de sosyal medya üzerinden vatandaşların ürettikleri zeytinyağı, bal ve salça gibi organik ürünleri satın alma bahanesiyle nitelikli dolandırıcılık yapan organize suç örgütü polis ekipleri tarafından çökertildi. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada çok miktarda organik ürün bulunurken Osmanlı Dönemi’ne ait 205 adet sikke ile ruhsatsız silah ve tabanca da ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden doğal olarak ürettikleri zeytinyağı, salça, pekmez ve bal gibi organik ürünlerin reklamını yapan vatandaşların dolandırıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine geniş çaplı hummalı bir çalışma başlatan ekipler ilk olarak şahısları tespit edebilmek amacıyla yaklaşık 2 ay boyunca yüzün üzerinde güvenlik kamerası kayıtlarını taradı. Şahısların Cuma S., Ümit S., Mehmet S. ve Mustafa C. bilgisine ulaşan ekipler, daha sonra fiziki takibe başladı.

İlk olarak kirli oyunları çözüldü
Ekipler, yapılan fiziki takip sonucunda, şahısların internet üzerinden organik ürün reklamı yapan üreticileri kayıt dışı telefonla aradıklarını tespit etti. Üreticilere belirli bir adres tarif ederek ürünlerle adrese gelmelerini sağlayan dolandırıcıların, daha sonra üreticilerle birlikte başka bir adrese gittiklerini gidilen adreste bulunan boş dükkâna ürünleri indirdikleri ardından başka bir adrese giderek ödeme yapacaklarını beyan ederek üreticileri beklettikleri ama ödeme yapmadan ortadan kaybolduklarını üreticilerinde ürünleri indirdikleri adrese tekrardan geldiğinde ürünlerin yerinde olmadığını ve üreticilerin bu şekilde dolandırıldıklarını çözen ekipler zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı.
Kirli oyunları bozulan organize suç örgütüne sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahısları bulundukları evde kıskıvrak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 417 kilo salça, 157 kilo zeytinyağı, 63 kilo bal ile Osmanlı Dönemi’ne ait 205 adet sikke ve bir adet silahla bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Cuma S., Ümit S., Mehmet S. ve Mustafa C. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şahısların aynı yöntemle Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’da da 6 üreticiyi dolandırıldıkları öğrenildi.

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