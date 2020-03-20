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Organizasyonların ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 03:15 | Son Güncelleme

Her türlü toplantı ve aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Genelge, Resmi Gazetede yayımlandı.

Organizasyonların ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi kapsamında alınan kararlar doğrultusunda her türlü ulusal ve uluslararası toplantı ve ya aktiviteler Nisan ayının sonuna kadar ertelenmesini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu ve söz konusu salgının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın Türkiye’de yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri üzerine ulusal ve uluslar arası düzeyde açık ve ya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar ve ya aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

(İHA)

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