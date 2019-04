"Organize bir usulsüzlük ve suistimal var"

- "Bu işin altında planlı ve organize bir şeyler var"

Bir gazetecinin, "Birileri derken ve yüksek noktalardan birileri dediğinizde aklımıza şu soru geliyor, bir örgüt mü var bu işin içerisinde?" sorusu üzerine Yavuz, "Organize bir şey var bu işin içinde. Bu iş münferiden yapılmış iş gibi gelmiyor bana." yanıtını verdi.

Yavuz, 2002 yılından bu yana AK Parti'de siyaset yaptığını ve o günden bu yana kesintisiz seçim işlerinde çalıştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen dönem seçim koordinasyon merkezi başkanı olarak çalıştım, bu dönem seçim işleri başkanı olarak çalışıyorum. Hep bu işlerin içindeyim. Her zaman var hata. Akşam bir programda yine izledim. 'Bu 24 Haziran'da yoktu da şimdi mi var?' diye soruyorlar. 24 Haziran'da da vardı bu. Bizim o dönemde tespitlerimiz var, itirazlarımız var. CHP'nin de var, bizim de var, başkalarının da var. Bu her dönem oluyor, bu döneme has bir şey değil ve ortaya çıkan kaydırmalar o dönem de var ama 1 var, 2 var. Bir ilde 3 var, 5 var en fazla. Hiçbir dönem daha fazlasını görmedik ki. Şimdi elinizi bir atıyorsunuz gerçekten elinizde kalıyor. Az önce verdiğim rakamları küçümsemek mümkün mü? 642 kişiyi alıyorsunuz, kanun dışına çıkarak görev yapamayacak kişilerden, askeri kişilerden, belediye işçilerinden, il dışından, ilçe dışından kanuni çerçevenin tamamen dışına çıkarak sandık başına yerleştiriyorsunuz. Sandık başında olan işler bir değil, iki değil. Onun için diyorum ki, bu işin altında planlı ve organize bir şeyler var. Kimse de bu işi kapatmaya çalışmasın. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız."