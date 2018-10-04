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"Organize İşler 2"den ilk fragman

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:41 | Son Güncelleme

"Organize İşler 2"den ilk fragman

İSTANBUL (AA) - Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı "Organize İşler" filminin devam halkası "Organize İşler 2"den ilk fragman yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu filmde,
Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer alıyor.

Film, Asım Noyan ve çetesinin organize ettiği, "sazan sarmalı" olarak tanımlanan bir üç kağıda bulaşan kahramanlarının macera ve aksiyon dolu hikayesini anlatıyor.

Haziran ayında başlayan ve çekimleri 8 haftada İstanbul'un Kadıköy, Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Karaköy bölgesinde gerçekleştirilen film, 4 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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Organize İşler 2

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