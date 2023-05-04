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  4. Organize İşler filmi gerçek oldu! Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

Organize İşler filmi gerçek oldu! Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

04.05.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 9 ilde yapılan operasyonla bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların kullandıkları yöntem Organize İşler filmini akıllara getirdi. Şahısların, yağ satışı vaadiyle Fransa ve Arap ülkelerindeki iş insanlarını 150 milyon lira dolandırdıkları iddia edildi. Şüphelilerin, göstermelik üretim yapılan yağ fabrikasında alıcıları gezdirerek güven kazandıkları, sonrasında da iş insanlarını eğlenceye götürdükleri ortaya çıktı. İşte detaylar!

Organize İşler filmi gerçek oldu! Göstermelik ayçiçek yağı fabrikasıyla 150 milyon liralık vurgun

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Y.'nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan iş insanlarına ulaşarak yağ satışı vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Ekipler, Sait Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu belirlenen 49 şüpheliyi yakalamak için dün şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Sait Y. ile oğlu Mehmet Y.’nin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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PARALAR, ALTINLAR...

Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak’ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin Euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi.

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İŞ İNSANLARINI EĞLENCEYE GÖTÜRMÜŞLER

Operasyonun ardından Sait Y.’nin, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’nde göstermelik bir yağ fabrikası açtığı, dış ticaret mezunu oğlu Mehmet Y.’nin ise buradaki görüntüleri paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden ucuz yağ satış ilanları verdiği ortaya çıktı.

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Sait Y.’nin, kendileriyle iletişime geçen iş insanlarını, göstermelik üretim yapılan fabrikada gezdirdiği, sonrasında da eğlenceye götürdükleri belirtildi. Sait Y.’nin kendisine güvenen iş insanlarından anlaşma kapsamındaki paranın yarısını peşin olarak, kalanını da sahte gümrük belgelerini gönderdikten sonra banka hesabı üzerinden aldığı tespit edildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, firari 12 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana organize işler

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