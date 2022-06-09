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Organize İşler Sazan Sarmalı gerçek oldu! Film bu sefer mutlu sonla bitmedi

09.06.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişiyi ‘sazan sarmalı’ adını verdikleri taktik ile dolandıran ve elde ettikleri parayla rezidans kiralayıp lüks bir hayat yaşayan 21 kişilik çete üyeleri, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Birçok suçtan kaydı bulunan örgüt lideri O.G.'nin İstanbul'da 9 bin liralık aylık kira bedeliyle ev tuttuğu, bunun yanı sıra günlük 700 ile bin lira arasında akaryakıt harcaması yaptığı öğrenildi.

Organize İşler Sazan Sarmalı gerçek oldu! Film bu sefer mutlu sonla bitmedi

İnşaat müteahhitleri ile iletişime geçen çete üyeleri, piyasa fiyatının altında inşaat malzemesi ve demir satma vadetti. Müteahhitlerle pazarlık yapan çete üyeleri, demir satan firmalarla iletişime geçerek belirlenen adreslere demir sipariş etti. Alıcıya, kurdukları paravan şirketlerin hesap bilgilerini veren çete üyeleri, satıcıyla bağlantı kurarak belirlenen adrese demir siparişi verdi. Demirin adrese geldiğini gören müteahhitler kendilerine verilen hesaplara anlaşılan miktarı gönderdi. Alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıkması üzerine dolandırıldığını anlayan müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi.

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27 ADET SAHTE 100 LİRALIK BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, 16 farklı ilde 21 kişinin suça karıştığı tespit edildi. Bursa merkezli 15 il ve ilçede önceki gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16'sı İstanbul'da, 3'ü İzmir'de, 1'i Ankara'da, 1'i de Adıyaman'da olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, yarım kilo esrar, suçta kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 6 milyonluk vurgun yaptığı öğrenildi. Dolandırıcılık suçundan elde edilen parayla alındığı tahmin edilen 4 araca da savcılık talimatıyla el konuldu. Organize suç örgüyüne yapılan operasyonla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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21 kişilik suç örgütünün elde edilen parayla lüks bir hayat yaşadığı ve birçok suçtan kaydı bulunan örgüt lideri O.G.'nin İstanbul'da 9 bin liralık aylık kira bedeliyle ev tuttuğu, bunun yanı sıra günlük 700 ile bin lira arasında akaryakıt harcaması yaptığı bilgisine ulaşılırken, baskın yapılan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise çete üyelerinin elde ettikleri paraları saydığı ve o paraları paylaşma anları yansıdı.
21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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