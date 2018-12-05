Organize sanayi bölgesinde trafo patladı, fabrikalarda üretim durdu

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik trafosunda patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verildi.

Çorum- Ankara karayolunun 15'inci kilometresindeki Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde TEİAŞ'a ait trafolardan birinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanla kaplandığı gözlenen sanayi bölgesinde korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Çorum Valisi Vali Mustafa Çiftçi de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Trafodaki hasar nedeniyle organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalar, elektrik verilemediği için üretime ara vermek zorunda kaldı. TEİAŞ yetkilileri, arızanın giderilmesinin ardından fabrikalara yeniden elektrik verileceğini açıkladı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

