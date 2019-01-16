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ORGANİZE ŞUBEDEN İSTANBUL'DA OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 07:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da daha önce belirledikleri adreslere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da daha önce belirledikleri adreslere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis ekipleri girdikleri adreslerde arama yaptı.

Ekipler, operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daireye Özel Harekat polisi eşliğinde girdi. Polis ekipleri girdikleri daire de bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel Harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadığı görüldü. İstanbul genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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- Polis ekiplerinin yoldaki görüntüsü
- Özel Harekat polisi ve organizeşube ekiplerinin adrese girmesi
- Özel Harekat polisinin önlemi
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Genel ve detaylar

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