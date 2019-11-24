Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı! Ayvaz Korkmaz kimdir?

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990’lı yolların sonunda işlenen bir çok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve ‘çete soruşturması’ kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz’ın İstanbul’da bir villada gizlendiğini belirledi.

ÖZEL HAREKAT VİLLAYI KUŞATTI



Uzun süredir izi sürülen suç örgütü elebaşının Büyükçekmece’de bir villada saklandığını belirleyen emniyet güçleri, bu gece yarısından sonra villanın çevresini özel harekat timleri ile kuşatarak saat 01:00 sıralarında söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz ve villada beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Korkmaz’ın kızı olduğu, diğer şüphelinin ise çete liderinin en yakınındaki isimlerden çeşitli mahkemelerce aranan M.A. olduğu öğrenildi.

UZUN SÜREDİR ARANIYORDU



Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen Ayvaz Korkmaz ve beraberindeki kızı ve adamı, poliste sorguya alındı. Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de ‘azmettiricisi’ olmakla suçlanırken, operasyona gerekçe gösterilen soruşturmanın, 1998 yılında işlenen çifte cinayetten sorumlu tutulduğu ve “tasarlayarak adam öldürme suçundan” kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi. Uzun süredir aranan yeraltı örgütü lideri Ayvaz Korkmaz’ın Büyükçekmece’de saklandığı villada yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.