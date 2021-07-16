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  4. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme!

16.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u “Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce Sedat Peker'e yönelik 12 Temmuz'da yeni operasyon gerçekleşti. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yeni operasyon!Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yeni operasyon!

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verirken aralarında Fikret Aydın'ın da bulunduğu 9 şüphelinin “Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Kaynak: DHA


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sedat peker Gözaltı
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