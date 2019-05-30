Organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Hastane önünde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Daha sonra eve giren zanlı, Kurtuluş'a ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Silah sesinin duyulması üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesindeki bir siteye gelen üzerinde polis yeleği bulunan şüpheli, buradaki güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek Kurtuluş'un bulunduğu daireye geçti.

Hazırlanan iddianamede sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek, FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

