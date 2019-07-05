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Organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 20 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda “Batmanlı Yaşarlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik üç gün önce Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, peş peşe yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek, 47 kartuş ve 1 el telsizinin de ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki sorguları bugün tamamlandı.

İstanbul’da, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 20 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda “Batmanlı Yaşarlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik üç gün önce Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, peş peşe yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek, 47 kartuş ve 1 el telsizinin de ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki sorguları bugün tamamlandı. Suç örgütü üyesi 20 şüpheli sabah saatlerinde Organize Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi. Polis, aynı operasyon kapsamında aranan suç örgütü üyesi 4 kanun kaçağının yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor .

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