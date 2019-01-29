Organize suç örgütü üyesine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde çaresiz kadınları ağlarına düşürüp zorla senet imzalatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
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