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Organize suç örgütüne 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Şanlıurfa’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonrası yakalan aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 16 şüpheliden 10’u tutuklandı.Gaziantep ve Şanlıurfa’da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideriyle beraber 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Organize suç örgütüne 10 tutuklama

Gaziantep ve Şanlıurfa’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonrası yakalan aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 16 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Gaziantep ve Şanlıurfa’da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideriyle beraber 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 10’u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli de ev hapsi cezası aldı. Adreslerde yapılan aramalarda yakalanan 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç ve sallama bıçağına ise el konuldu.
Tutuklanan şahısların Gaziantep ve Şanlıurfa’da aralarında çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti yapma, tefecilik, yaralama ve cinsel saldırı suçlarını işledikleri belirlenmişti. Şüpheliler Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat timlerinin destek verdiği operasyonla yakayı ele vermişti.
Öte yandan şahısların adreslerine yapılan operasyon, koç başı ile kapıların kırılması, yapılan aramalar ve yakalanma anlarına ait görüntüler ise polis kamerasına yansıdı.

Organize suç örgütüne 10 tutuklama

Organize suç örgütüne 10 tutuklama

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