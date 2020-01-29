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Organize suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoydukları ileri sürülen 2'si kadın 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoydukları ileri sürülen 2'si kadın 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, adam kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karıştıkları öne sürülen bir organize suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D. isimli kişiyi zorla kaçırıp, 3 gündür bir evde kelepçe takarak zorla tutup, gasp ettiğini tespit etti. Bunun üzerine dün söz konusu eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Eli kelepçeli olarak bulunan R.D. kurtarıldı. Evdeki aramada bulunan ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ecstasy uyuşturucu hap ve çok sayıda mermiye el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Barış D., Abdullah K., Deniz D., Cemil C., Ersin E., Hatice Ö., Taylan Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler polis nezaretinde adliyeye alınırken, Abdullah D.'nin annesi gözyaşı döktü. Şüphelilerin 7'si de tutuklandı.

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