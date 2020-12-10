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  4. Organize yankesiciler kameradan kaçamadı! Öyle bir tuzak kurmuşlar ki...

Organize yankesiciler kameradan kaçamadı! Öyle bir tuzak kurmuşlar ki...

10.12.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Taksim'deki metroda güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Metro merdivenlerinde organize şekilde hareket ederek kaşla göz arasında vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı çalan yankesicilerin cep telefonunu düşürüp yerden alıyormuş gibi yaparak gözlerine kestirdikleri kişiyi yanılttıkları görüldü.

Olay, geçtiğimiz 12 Ekim Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Metrosu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mega kente mağazasına alışveriş yapmak için gelen vatandaş, işlerini bitirdikten sonra metroya binerek Taksim istasyonunda indi. Vatandaş yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktığı esnada önündeki bir şahıs, elindeki cep telefonunu yere düşürdü.

BİRİ TELEFONU YERE DÜŞÜRDÜ, DİĞERİ PARAYI ÇALDI!

Şahıs daha sonra merdivenin önünü bedeniyle keserek sıkışan telefonunu alıyormuş gibi yapmaya başladı. O esnada ise şahsın yankesici ortağı, merdiven çıkışında takılan vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı kaşla göz arasında çaldı. Ortağının yerden telefonu almasıyla vatandaşlar yürümeye devam etti. Bir süre daha yürümeye devam eden vatandaş, pantolonunun arka cebinde parasının olmadığını fark etti. Öte yandan yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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POLİS YANKESİCİLERİN PEŞİNDE

Metro yetkililerine durumu bildiren vatandaş, güvenlik kamera görüntülerinden parasının çalındığını gördü. Bunun üzerine emniyete giden vatandaş olayı anlatarak şahıslardan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkallerini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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