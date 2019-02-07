Organizedeki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iplik fabrikasının deposunda henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 22 itfaiye aracı ile 55 itfaiye eri müdahale etti. Yangının çıktığı depoda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.
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