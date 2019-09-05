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Organları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 08:49 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, böbrek nakli bekleyen gencin karaciğeri 13 yaşındaki bir hastaya umut oldu.Adıyaman’da, yaklaşık 6 gün önce kalp durması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 21 yaşındaki Cihan Uğur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Organları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu

Adıyaman’da, böbrek nakli bekleyen gencin karaciğeri 13 yaşındaki bir hastaya umut oldu.
Adıyaman’da, yaklaşık 6 gün önce kalp durması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 21 yaşındaki Cihan Uğur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. 20 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olan ve diyaliz tedavisi görerek böbrek nakli bekleyen Cihan Uğur’un ailesi çocuğunun organlarını bağışlamak istedi. Uzmanlar tarafından yapılan tetkikler doğrultusunda Cihan Uğur’un karaciğerinin alınması uygun bulundu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Biriminden Doç. Dr. Fatih Özdemir ile Doç. Dr. Volkan İnce tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyat ile Uğur’un karaciğeri alındı. Alınan Karaciğer Malatya’da bulunan 13 yaşındaki bir hastaya nakledilmek üzere götürüldü.
Cihan Uğur’un karaciğerinin bir başka hastaya umut olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Fatih Özdemir, “Aileye baş sağlığı dileriz. Bağışlanan organ bir başka hayatın kurtulmasına sebep olacak. Herkesin eline sağlık” dedi.
Herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Cihan Uğur’un amcası Orhan Uğur, “Biz 20 yıldır organ nakli bekliyoruz. Bize gelmedi organ nakli ama biz bağışladık. Organ bağışında bulunun lütfen. Sizlerden ricam bağışlayın” şeklinde konuştu.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise, “21 Yaşındaki hastamız yaklaşık 6 gün önce kalp kapağındaki rahatsızlık nedeniyle kalbi durduğu için 112 ekipleri tarafından müdahale edilip hastanemize getirildi. Yaklaşık 6 gündür bütün çabamıza rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastamız hastanemizde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören bir diyaliz hastası. Ailesi organ naklinin önemini bildiği için organ nakli konusunda olumlu davranıp organ nakline izin verdiler. Malatya’dan gelen ekibimiz yaptığı tetkikler sonrasında karaciğer nakli için bir hastaya şifa olmak üzere karaciğerini alıp organ naklini gerçekleştirdiler. Hastamız için Allah rahmet eylesin diyorum” diye konuştu.

Organları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu

Organları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu

Organları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu

Organları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu

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