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Organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Balıkesir'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 69 yaşındaki kişinin organları, 3 hastaya nakledilecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 69 yaşındaki kişinin organları, 3 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, bilinç kaybı şikayetiyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 69 yaşındaki Y.K'nın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri Y.K'nın ailesine organ bağışı konusunda bilgi verdi.

Ailenin bağış kararının ardından Y.K'nın böbrekleri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 2 hastaya, karaciğeri ise İstanbul İstinye Üniversitesinde bir kişiye nakledilmek üzere alındı.

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Balıkesir Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi beyin ölümü organ bağışı

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