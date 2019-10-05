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Organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 22:46 | Son Güncelleme

Isparta'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye nakledilecek

Isparta'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hasta için umut oldu.

Burdur'da yaşayan Selvet Bilge (61), evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ailesi, beyin ölümü gerçekleşen Bilge'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekiplerince nakil operasyonu başlatıldı.

Bilge'nin karaciğeri Isparta'daki hastaya, böbrekleri ise Konya ve Antalya'daki hastalara nakil için ambulanslarla yola çıkarıldı.

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ısparta nakil organ

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