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Organları 4 hastaya umut olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

Şarkikarağaç ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Soner Tevfik Kaygısız'ın organları, 4 kişiyi hayata bağlayacak

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Soner Tevfik Kaygısız'ın organları, 4 hastaya umut olacak.

Şarkikarağaç ilçesinde 18 Eylül'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Kaygısız'ın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri Kaygısız'ın ailesine organ bağışı konusunda bilgi vererek, aileye organ bağışı teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesinin ardından gerekli yerlere bilgi verilerek organların alınması için harekete geçildi.

Kaygısız'ın karaciğeri Antalya, kalbi İzmir, iki böbreği ise Konya'daki hastanelere gönderildi.

- "Her organ bir hayat demektir"

Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramazan Arkın Çerikan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta Şehir Hastanesi olarak organ bağışı konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Organ bağışının önemine değinen Çerikan, "Hastanemizde hem kendi personelimize hem de Isparta halkına organ bağışı konusunda bilgi veriyoruz. Her organ bir hayat demektir." dedi.

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ısparta organ bağışı Soner Tevfik Kaygısız Şarkikarağaç

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