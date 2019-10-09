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Organları 4 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye nakledildi

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de Arsin ilçesinde suda boğulma tehlikesi sonucu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 21 yaşındaki Zeynel Yeşilyurt, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeşilyurt'un beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrası ailesi tarafından bağışlanan kalp, karaciğer ve böbrekleri sağlık ekiplerince alındı.

Gencin kalbi Sağlık Bakanlığının temin ettiği araçlarla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek organ bekleyen hastaya, karaciğer Samsun'da, böbrekler ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde nakil bekleyen hastalara nakledildi.

Hastane yönetimi, Yeşilyurt ailesine organ bağışında gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ bağışı Trabzon

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