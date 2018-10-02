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Organları 5 hastaya umut olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Rize'de kısmi felç geçiren ve tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Turan Taşkın'ın organları Erzurum ve Samsun'daki hastalara nakledilecek

RİZE (AA) - Rize'de kısmi felç geçiren ve tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Turan Taşkın'ın bağışlanan organları, Erzurum ve Samsun'daki hastalara hayat verecek.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Başar Erdivanlı, yaptığı açıklamada, hastanın, Pazar Derebaşı köyünden kısmi felç (inme) teşhisi ile hastanelerine müracaatı sonrasında beynin sağ yanını tamamen kansız bırakan bir pıhtı tespit edildiğini, yoğun bakımda uygulanan tedaviye cevap vermeyen hastanın, 30 Eylül tarihinde fonksiyonlarının hızla kaybolduğunu belirtti.

Tüm çabalara rağmen beyin fonksiyonlarının geri döndürülemediğini ifade eden Erdivanlı, "1 Ekim'de beyin ölümü tanısı koyduk. Hastamızın yakınları, hayattayken organ bağışı konusunda konuştuklarını belirtti. Turan beyin, başına bir şey gelirse organlarının bağışlanmasını istediğini, aile olarak bu kararını gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. İnşallah diğer hastalara umut olur. Organlar Erzurum'da ve Samsun'da 5 hastaya umut olacak." dedi.

Erdivanlı, karaciğer ve bir böbreğin Erzurum'da 2 hastaya, bir böbreği ve kornealarının da Samsun'da 3 hastaya nakledileceğini sözlerine ekledi.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ise hayatını kaybeden Turan Taşkın'a rahmet dilerken, özverili davranan ailesine sabır diledi ve teşekkür etti.

Türkiye'de çok sayıda organ ve doku bekleyen vatandaşın olduğunun altını çizen Tepe, "Büyük bir kısmı bağış beklerken hayatlarını kaybediyor. Rize'de bu konuda bir farkındalık oluştu. Organ ve Doku Nakli Birimi olarak bu yıl 4 vatandaşımızın organlarının bağışlandığına vesile olduk. İnsanların başkalarına yardım etmek için adım attıklarını görmek bizleri duygulandırıyor." ifadelerini kullandı.

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Kısmi Felç organ bağışı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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