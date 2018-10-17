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Organları 5 hastaya umut olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:52 | Son Güncelleme

Rize'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilecek

RİZE (AA) - Rize'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralanma sonucu 15 Ekim'de Rize Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hakan Celayir'in (39) beyin ölümünün gerçekleşti.

Ailenin organ bağışı kararı vermesi üzerine uzman ekip, Celayir'in kalbi, böbrekleri, akciğeri ve karaciğerini aldı.

Organların Erzurum, İstanbul ve Trabzon'daki 5 hastaya nakledilmek üzere bu şehirlere gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı Rize

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