HABER

Organları 5 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatih Purtaş’ın (22) organları ailesi tarafından bağışlandı.Kahramanmaraş’ta 3 Temmuz’daki trafik kazasında ağır yaralanan Purtaş, sağlık görevlileri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Organları 5 hastaya umut oldu

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatih Purtaş’ın (22) organları ailesi tarafından bağışlandı.
Kahramanmaraş’ta 3 Temmuz’daki trafik kazasında ağır yaralanan Purtaş, sağlık görevlileri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Purtaş’ın akciğer, karaciğer, böbrekleri ve kalbi doktorlar tarafından alındı. Purtaş’ın organları İstanbul, Gaziantep ve Ankara’da nakil bekleyen 5 hastaya gönderildi.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi ise kazadan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Aileye taziye dileklerini ileten Şirikçi, organ bağışına gösterdiği ilgiden dolayı baba Ahmet Purtaş’a teşekkürlerini bildiren mektubu gönderdi.

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Şaşılık tedavisinde erken tanı önemliŞaşılık tedavisinde erken tanı önemli
Kanserlerin yüzde 20’si sindirim sisteminde görülüyorKanserlerin yüzde 20’si sindirim sisteminde görülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.