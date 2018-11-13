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Organları 6 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.11.2018 19:00 | Son Güncelleme

Rize'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki kadının bağışlanan organları 6 hastaya nakledilecek

RİZE (AA) - Rize'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki Nihal Yazıcı'nın organları 6 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek tansiyon şikayeti ile yaklaşık üç hafta önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nihal Yazıcı'nın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Ailenin organ bağışı kararı vermesi üzerine uzman ekibin, Yazıcı'nın böbrekleri, korneaları, karaciğeri ve kalp kapağını aldığı aktarılan açıklamada, karaciğer ve kalp kapağının İstanbul'a, böbrekleri ile korneaların Samsun'a gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organ Bağış Koordinatörü Dr. Başar Erdivanlı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Hastamız 56 yaşındaydı. Kaçkar Devlet Hastanesinden yüksek tansiyon problemi ile hastanemize nakledildi. Beyninin ön tarafında oluşan bir baloncuğun patlaması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Kendisinin 4 organı Samsun'da, 2 organı İstanbul'da, toplam 6 hastaya yaşam ümidi olacak. Hastamızın ailesi sağduyulu davranarak organlarını bağışladı. Kendilerine bu duyarlı davranışlarından dolayı minnettarız."

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Anahtar Kelimeler:
beyin ölümü Nihal Yazıcı organ bağışı Rize

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