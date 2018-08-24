HABER

ORGANLARI 6 KİŞİYE HAYAT VERECEK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera Aytekin KALENDER RİZE-DHAARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Rıza Zeytin'in (28) organları yakınları tarafından bağışlandı.

Haber-Kamera Aytekin KALENDER RİZE-DHAARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Rıza Zeytin'in (28) organları yakınları tarafından bağışlandı. Zeytin'in böbrek ve korneaları, Samsun?a, kalbi Ankara'ya, karaciğeri ise gönderildiği İzmir'de 6 hastaya hayat verecek. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı Gümrük Binası inşaattan düşen Rıza Zeytin, ağır yaralandı. Borçka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalesinin ardından Zeytin, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan hastanın 8'inci günde beyin ölümü gerçekleşti. Rıza Zeytin'in organları yakınları tarafından bağışlandı. Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen hastane yetkilileri, operasyonla hastanın alınan böbrek ve korneaları, Samsun?a, kalbi Ankara'ya, karaciğeri ise gönderildiği İzmir'de 6 hastaya hayat verecek. Evli ve 1 çocuk sahibi yeğeninin inşaattan düşmesi sonucu ağır yaralandığını ve beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan Mustafa Zeytin, organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirtti. Zeytin, Bende 3 yıl önce böbreği iflas eden bir komşuma organ bağışında bulunmuştum. Sağ böbreğimi komşuma verdim. Bugün o da, bende çok iyiyim. Herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Ağabeyimle de konuştum. Oda anlayışla karşıladı ve 'eğer çocuğum yaşamayacaksa birilerini yaşatalım' dedi. Böylece organlarını bağışladık dedi. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdoğan, yüksekten düşme sonucu kendilerine getirilen genç hastanın vücudunda çok sayıda yara olduğunu belirterek Kendisini 8 gün boyunca tedavi etmeye çalıştık. Ancak beynindeki hasar iyileşmedi. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi ile görüştük. Organ bağışına karar verdiler. Hastanın karaciğer İzmir'e, kalbi Ankara'ya, iki böbrek ve 2 korneası Samsun'a gönderilerek oradaki hastalara umut oldu diye konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Başkan Tuna'dan şehit ailesine ziyaretBaşkan Tuna'dan şehit ailesine ziyaret
Fazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybettiFazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.