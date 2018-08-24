ORGANLARI 6 KİŞİYE HAYAT VERECEK

Haber-Kamera Aytekin KALENDER RİZE-DHAARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Rıza Zeytin'in (28) organları yakınları tarafından bağışlandı. Zeytin'in böbrek ve korneaları, Samsun?a, kalbi Ankara'ya, karaciğeri ise gönderildiği İzmir'de 6 hastaya hayat verecek. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı Gümrük Binası inşaattan düşen Rıza Zeytin, ağır yaralandı. Borçka Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalesinin ardından Zeytin, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan hastanın 8'inci günde beyin ölümü gerçekleşti. Rıza Zeytin'in organları yakınları tarafından bağışlandı. Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen hastane yetkilileri, operasyonla hastanın alınan böbrek ve korneaları, Samsun?a, kalbi Ankara'ya, karaciğeri ise gönderildiği İzmir'de 6 hastaya hayat verecek. Evli ve 1 çocuk sahibi yeğeninin inşaattan düşmesi sonucu ağır yaralandığını ve beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan Mustafa Zeytin, organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirtti. Zeytin, Bende 3 yıl önce böbreği iflas eden bir komşuma organ bağışında bulunmuştum. Sağ böbreğimi komşuma verdim. Bugün o da, bende çok iyiyim. Herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Ağabeyimle de konuştum. Oda anlayışla karşıladı ve 'eğer çocuğum yaşamayacaksa birilerini yaşatalım' dedi. Böylece organlarını bağışladık dedi. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdoğan, yüksekten düşme sonucu kendilerine getirilen genç hastanın vücudunda çok sayıda yara olduğunu belirterek Kendisini 8 gün boyunca tedavi etmeye çalıştık. Ancak beynindeki hasar iyileşmedi. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi ile görüştük. Organ bağışına karar verdiler. Hastanın karaciğer İzmir'e, kalbi Ankara'ya, iki böbrek ve 2 korneası Samsun'a gönderilerek oradaki hastalara umut oldu diye konuştu.

