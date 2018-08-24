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Organları 6 kişiye hayat verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde inşaattan düşen, tedaviye alındığı hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Rıza Zeytin'in (28), bağışlanan organları, 6 kişi için umut oldu.

Organları 6 kişiye hayat verecek

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde inşaattan düşen, tedaviye alındığı hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Rıza Zeytin'in (28), bağışlanan organları, 6 kişi için umut oldu.
Kemalpaşa ilçesinde 16 Ağustos günü Sarp Sınır Kapısı Gümrük Binası inşaatından düşen evli ve 1 çocuk babası Rıza Zeytin, ağır yaralandı. Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeytin, yapılan müdahalesinin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Rıza Zeytin'in 8 gün sonra bugün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Rıza Zeytin'in organları yakınları tarafından bağışlandı. Rıza Zeytin'in bağışlanan organları, yapılan operasyonla alındı. Zeytin'in alınan böbrekleri ve korneaları Samsun’a, kalbi Ankara'ya, karaciğeri ise İzmir'e gönderildi.
Rıza Zeytin'in amcası Mustafa Zeytin, yeğeninin organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Ben de 3 yıl önce böbreği iflas eden bir komşuma organ bağışında bulunmuştum. Sağ böbreğimi komşuma verdim. Bugün o da, ben de çok iyiyim. Herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Ağabeyimle de konuştum. O da anlayışla karşıladı ve 'eğer çocuğum yaşamayacaksa birilerini yaşatalım' dedi. Böylece organlarını bağışladık" dedi.
RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdoğan, yüksekten düşme sonucu kendilerine getirilen genç hastanın vücudunda çok sayıda yara olduğunu belirterek, "Kendisini 8 gün boyunca tedavi etmeye çalıştık. Ancak beynindeki hasar iyileşmedi. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi ile görüştük. Organ bağışına karar verdiler" diye konuştu.

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Organları 6 kişiye hayat verecekOrganları 6 kişiye hayat verecekOrganları 6 kişiye hayat verecek

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