"Organları bağışlanan 24 hasta 97 kişiye umut oldu"

Samsun'da, bu yıl içinde tedavi gördükleri hastanede beyin ölümü gerçekleşip yakınları tarafından organları bağışlanan 24 hasta, nakil için bekleyen 97 kişinin yaşama bağlanmasını sağladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Bırakacağınız en güzel miras organ bağışıdır" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 25 bin kişinin hayatlarını devam ettirmek için organ nakline ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Organ bağışı ve nakli sayılarının yetersizliğinin, pek çok hastanın hayatını kaybetmesine yol açtığına işaret eden Kaymak, "Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezlikleri, önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına hayat vermenin, kişilerin elinde olduğunu vurgulayan Kaymak, "Ben ve eşim de organ bağışında bulunduk. Tüm insanları organ bağışı yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.