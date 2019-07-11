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Organları bağışlanan babanın arkasından gözyaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Osman Altıok'un (50) karaciğeri, böbreği ve korneaları, ailesi tarafından bağışlandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Osman Altıok'un (50) karaciğeri, böbreği ve korneaları, ailesi tarafından bağışlandı. Osman Altıok'un kızı Dilara ve oğlu Yaşar Yaman Altıok ile ağabeyi Şenol Altıok, hastane önünde gözyaşı döktü. Samsun'da yaşayan Osman Altıok, aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Altıok'un beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Altıok'un tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Osman Altınıok'un kızı Dilara ve oğlu Yaşar Yaman Altıok, babalarının organlarını bağışlama kararı aldı. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nde Altınıok'tan alınan karaciğer, böbrek ve kornealar, bekleyen hastalar için gönderildi. Osman Altıok'un ağabeyi Şenol Altıok ile kızı Dilara ve oğlu Yaşar Yaman, operasyonun ardından hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü. Şenol Altıok, "Biz kaybettik; ama inşallah başkaları kazanacak. Acımız var, üzgünüz; ama başkalarına umut olabilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz" dedi. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi yöneticisi Mehmet Kazak ise Türkiye'de 30 bin kişinin organ ve doku beklediğini belirterek, bu hastaların bir kısmının organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

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