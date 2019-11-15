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Organları bağışlanan liseli genç gözyaşları ile toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:59 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organları bağışlayan liseli genç, gözyaşları içinde toprağa verildi.Vezirköprü-Durağan kara yolunun 14.

Organları bağışlanan liseli genç gözyaşları ile toprağa verildi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organları bağışlayan liseli genç, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Vezirköprü-Durağan kara yolunun 14. kilometresinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Sedat Şimşir, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hafta sonra hayatını kaybetmişti. Arkadaşları tarafından sevilen Sedat Şimşir’in ölümü ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Lise son sınıf öğrencisi Sedat Şimşir’in ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi.
İlçeye bağlı Göl Mahallesi’nde defnedilen liseli gencin cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

“Tek servetim oydu”
Baba Mustafa Şimşir, “Tek servetim oydu. Yüreğim yanıyor. Organlarını da bağışladık” diyerek gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.
Sedat Şimşir’in organları bağışlanmış ve 4 kişiye umut olmuştu.

Organları bağışlanan liseli genç gözyaşları ile toprağa verildi

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