Organları ile 4 kişiye umut oldu

BURSA, (DHA)- BURSA'da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Şükran Ünal'ın (50) organları, 4 hastaya umut oldu.
Akut inme nedeniyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Şükran Ünal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ünal'ın organlarının başka hastalara nakil için alınmasına ailesi onay verdi. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörleri tarafından yapılan operasyonla Şükran Ünal'ın korneaları ve böbrekleri alındı. Operasyon sonrası Ünal'ın korneaları ve sol böbreği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sağ böbreği ise Bursa'da özel bir hastaneye organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
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