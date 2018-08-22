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Organları ile üç hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

Denizli'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının karaciğeri ve böbrekleri, İzmir'de organ bekleyen üç hastaya nakledilecek

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden kadının karaciğeri ve böbrekleri, üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

Çameli ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Nursel Yıldırım, beyin kanaması geçirerek 19 Ağustos'ta Servergazi Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Hastanede iki gün süren tedaviye yanıt vermeyen Yıldırım'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Yıldırım'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ailesinin organ bağışına onay vermesi üzerine kadının karaciğeri ve böbrekleri, Servergazi Devlet Hastanesine İzmir'den gelen ekipler tarafından alınarak uygun hastalara nakil için işlemlere başlandı.

Organların, İzmir'deki çeşitli hastanelerde yatan hastalara nakledileceği öğrenildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yazılı açıklamasında, Nursel Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi, en acı günlerinde organ bağışında bulunarak organ bekleyen ailelere umut olan Yıldırım ailesine teşekkür etti.

Türkiye'de binlerce hastanın organ bağışı beklediğine işaret eden Öztürk, "Binlerce hasta sağlığına kavuşabilmek için organ bekliyor. Organ bağışı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlarla mümkün. Bu nedenle herkesi, öncelikle bu konuda duyarlı olmaya ve organ bekleyen hastalara umut olmak için organ bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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