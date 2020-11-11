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Organlarını satmak için iki çocuğunu öldürdü!

İLGİNÇ HABERLER  | 11.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

ABD'de 26 yaşındaki cani anne Amanda Sharp-Jefferson, iki çocuğunu organlarını satmak için boğarak öldürdü. Talihsiz çocukların cesetleri babaları tarafından bulundu. Katil anne tutuklandı.

Organlarını satmak için iki çocuğunu öldürdü!

ABD’nin Las Vegas şehrinde yaşanan korkunç olayda, 26 yaşındaki cani anne Amanda Sharp-Jefferson, organlarını satmak için iki çocuğunu boğarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra etrafındakilere kızların organlarının 'çok değerli' olduğunu söyleyen kadın polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocukların babası Jaykwon Singleton polise çocuklarını ölü bulmadan önceki gece, her şeyin normal göründüğünü söyledi. Bir yaşındaki Rose Singleton ve iki aylık kız kardeşi Lily, geçtiğimiz Cuma günü Las Vegas'taki evlerinde ölü olarak bulundu.

Kızlarının cesetlerini babaları bularak polise ihbarda bulundu. Cani anne önce polise daireye birinin girerek kızlarını öldürdüğünü söylese de kısa sürede cinayeti itiraf etti.

Katil anne, önümüzdeki hafta mahkemeye çıkacak.

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