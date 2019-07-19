Organlarıyla 2 hastaya umut oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki sürücünün bağışlanan organları, 2 hastaya umut oldu.

Suat ve Rukiye Aksu çiftinin 2 çocuğundan biri olan Uğur Aksu, 15 Temmuz'da D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü özel hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti.

Uğur Aksu'nun ailesi, organ bağışı kararı almasının ardından Aksu'nun kalp kapakçığı ve böbrekleri 2 hastaya nakledildi.

Amca Tuncay Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenini trafik kazasında kaybettiklerini ve son derece üzgün olduklarını söyledi.

Uğur Aksu'nun 24 yaşında hayat dolu ve cıvıl cıvıl bir genç olduğunu ifade eden Aksu, "Babasının isteği ve ailesinin kararı organlarını bağışladık. Organlarıyla başkaları da yaşasın diye. Böbrekleri bir hastaya, kalbi de başka bir hastaya nakledildi. Yeğenimin organlarının başkalarında yaşaması bizim için doğru bir karardı." diye konuştu.