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Organlarıyla 2 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya nakledildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki kişinin bağışlanan böbrekleri 2 hastaya nakledildi.

Balıkesir'de karın ağrısı şikayeti ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne başvuran ve ilerlemiş safra kesesi enfeksiyonu sonucu tedavisine erişkin yoğun bakım servisinde devam edilen 67 yaşındaki H.G'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Aile ile iletişime geçen hastanenin Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri, bağış konusunda aileyi ikna etti.

Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilmesi sonrası H.G'nin böbrekleri, Bursa'da özel bir hastanede yapılan ameliyatla böbrek yetmezliği hastası iki kişiye nakledildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, organları bağışlanan kişiye Allah'tan rahmet ve aileye de sabır dilediğini, donör organizasyonunda görev alan tüm sağlık personeline de teşekkür ettiğini belirtti.

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Balıkesir böbrek Bursa kadın hasta organ bağışı

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