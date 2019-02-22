HABER

Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 23:29 | Son Güncelleme

Burdur'da merdivenlerden düşen ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 86 yaşındaki kişinin karaciğeri ve böbrekleri, organ bekleyen 3 hastaya nakledilecek - Dedesiyle aynı ismi taşıyan torun Rıfat Yakar: - "Dedemin organlarının başka insanlarda yaşayacak olması çok güzel bir duygu. İnşallah herkes bu şekilde davranır" - Doktor Yücel Yüksel: - "Ülkemizde kadavra bağışı çok az ve maalesef yeterli organ bağışı yok. Basındaki organ bağışı yönündeki haberler bağış sayısını artırıyor"

Burdur'da merdivenlerden düşen ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 86 yaşındaki kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

Emekli terzi Rıfat Yakar, 19 Şubat Salı günü evinin merdivenlerinden düşerek beyin travması geçirdi. Burdur Devlet Hastanesinde, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yakar'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Yakar'ın ailesi, organ bağışı kararı aldı. Rıfat Yakar'ın karaciğeri İzmir'de, böbrekleri ise Antalya'da nakil bekleyen 3 hastaya nakledilecek.

Yakar'la aynı ismi taşıyan torunu Rıfat Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedesinin organlarının başka insanlara umut olmasının, acılarını biraz olsun hafiflettiğini söyledi.

İnsanların organ bağışına katkı vermesi gerektiğini belirten Yakar, "Dedemin organlarının başka insanlarda yaşayacak olması çok güzel bir duygu. İnşallah herkes bu şekilde davranır." dedi.

Yakar'ın damadı İbrahim Özer de kayınpederinin üç gündür yoğun bakımda yattığını kaydederek, "Biz ailece, insanlar için teşvik olsun diye hastamızın organlarını bağışladık. İhtiyaç olan hastalara verilmesi için karar verdik. Başka insanların da bu şekilde davranmasını rica ediyoruz. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Antalya'daki özel bir hastaneden gelen genel cerrahi uzmanı doktor Yücel Yüksel de beyin ölümü gerçekleşen Yakar'ın, 3 kişiye hayat vereceğini dile getirdi.

Yakar'ın karaciğerini İzmir'e, böbreklerini de Antalya'da acil nakil bekleyen hastalara götüreceklerini bildiren Yüksel, "Ülkemizde kadavra bağışı çok az ve maalesef yeterli organ bağışı yok. Aileye ve Burdur Devlet Hastanesi ekibine çok teşekkür ediyorum. Basındaki organ bağışı yönündeki haberler bağış sayısını artırıyor." ifadesini kullandı.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Güngör de organ bağışında yaş sınırının olmadığını, yaş ilerlemiş olsa bile her organın kullanılabilme şansının bulunduğunu belirtti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bursa'ya ziyaretEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bursa'ya ziyaret
Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur burdur devlet hastanesi organ bağışı

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Süleyman Soylu 'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.