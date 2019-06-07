Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Murat Çakman'ın (40) organları 3 hastaya umut oldu.

Çanakkale'de yaşayan 2 çocuk babası Çakman, 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Çakman'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin görüştüğü aile, Çakman'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Çakman'ın iki böbreği ve karaciğeri ameliyatla alındı.

Çakman'ın böbrekleri ÇOMÜ'de, karaciğeri ise Bursa'daki özel bir hastanede organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Organları bağışlanan Murat Çakman'ın cenazesi, Çanakkale Dumlupınar Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

