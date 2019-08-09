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Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya nakledildi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 3 hastaya umut oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir hastanın gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hayatını kaybeden hastanın ailesi, organları bağışlamaya karar verdi.

Araştırma sonucunda hastanın karaciğerinin Adana Şehir Hastanesinde, böbreklerinin ise Antalya'daki bir özel hastanedeki hastalarla uyumlu olduğu tespit edildi.

Hastanın organları, yaklaşık 6 saat süren operasyonla alındı. Ambulanslarla Adana ve Antalya'ya gönderilen organlar, 3 hastaya nakledildi.

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