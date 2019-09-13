Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül'de rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 48 yaşındaki Mustafa Uyar'ın, yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Hastanenin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Uyar'ın, 12 Eylül'de beyin ölüm gerçekleşti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Uyar'ın organları bağışlandı. Bunun üzerine İzmir'den gelen ekipler tarafından Uyar'dan alınan 2 böbrek ve karaciğer, Ege Üniversitesi ve Kent Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Mustafa Uyar'ın ailesine başsağlığı dileyerek organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

Denizli'de başlattıkları "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesiyle organ bağışına olan duyarlılığı artırdıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: