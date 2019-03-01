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Organlarıyla 3 hastaya umutlu oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Denizli'de beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya hayat verdi

DENİZLİ (AA) - - Denizli'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin karaciğer ve böbrekleri, İzmir ve İstanbul'da organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat'ta rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 59 yaşındaki Sedat Özdemir'in beyin kanaması geçirdiği saptandı.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Özdemir'in 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Yapılan görüşmeler sonucunda ailesi, Sedat Özdemir'in organlarını bağışladı. İzmir'den gelen ekipler tarafından 2 böbrek ve karaciğer, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Alınan organlardan karaciğer İzmir Kent Hastanesi'ne, böbrekler ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Özdemir ailesine başsağlığı dileyerek, duyarlılıkları için teşekkür etti.

Organ bağış oranlarının düşük seviyede kaldığına işaret eden Öztürk, "Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısı giderek artmaktadır. Tedavileri organ bağışına bağlı olan hastalarımız sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybetmektedir. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlarımıza anlatmak ve organ bağış sayılarının artırılması amacıyla Mart ayı itibariyle bir projeye başlıyoruz. İnşallah Özdemir ailesi gibi duyarlı vatandaşlarımızın sayısının artmasıyla birlikte organ bağışında bulunan kişilerin sayısını artıracağız. Herkesi projemize destek olmaya ve organ bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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