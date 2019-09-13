HABER

Organlarıyla 3 kişiye hayat verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:14 | Son Güncelleme

AYDIN'da beyin ölümü gerçekleşen Adem Güngör'ün (50), nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'da beyin ölümü gerçekleşen Adem Güngör'ün (50), nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Kuyucak ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Adem Güngör, 5 Eylül Perşembe günü, Karapınar Mahallesi yakınlarında motosikletiyle kaza geçirdi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör'ün, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Dr. Onur Yeşildağ ve Dr. Cüneyt Karaçancı başta olmak üzere hastanenin organ bağış ekibi, Adem Güngör'ün kardeşi Ahmet Güngör ve diğer yakınlarıyla görüştü. Ailesi, organlarını bağışlama kararı verince harekete geçildi. Ekipler, nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri operasyonla aldı. Güngör'ün karaciğeri, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, böbrekleri ise Aydın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Organların, nakil bekleyen hastalara nakledileceği kaydedildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, "Adem Güngör'ün ailesinin organ bağışını kabul etmesinin ardından ekibimiz, tanı koyduktan sonra prosedürü başlattı. Hastamızın karaciğeri Ege Üniversitesi Hastanesi, sağ ve sol böbrekleri de Aydın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Hastanemizde 10 gün içerisinde ikinci organ bağışı gerçekleşti. Tüm halkımızdan da organ bağışlarına duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Adem Güngör'ün kardeşi Ahmet Güngör ise "Şu anda ağabeyimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama organları başkalarına can olacağı için sevinçliyiz. Tüm halkımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Kağıthaneli vatandaşlar Aşure bereketini birlikte paylaştıKağıthaneli vatandaşlar Aşure bereketini birlikte paylaştı
Adliyede aşure ikramıAdliyede aşure ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.