Organlarıyla 4 hastaya umut olacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Ersoy Kınay'ın bağışlanan organları, İstanbul, Bursa ve Çanakkale'deki 4 hastaya umut olacak.
Trafik kazası geçiren ve beyin kanaması teşhisiyle Bandırma Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ersoy Kınay'ın beyin ölümü gerçekleşti.
Hastane yetkilileri, Kınay'ın ailesine bilgi vererek, organ bağışı teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesinin ardından Kınay'ın akciğeri, karaciğeri ve böbreklerinin alınması için harekete geçildi.
Kınay'ın akciğeri, İstanbul Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesine, karaciğeri, Acıbadem Bursa Hastanesine, böbrekleri ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine taşındı.
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Muzaffer Şenveli, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Ersoy Kınay'ın yakınlarına teşekkür ederek, hasta yakınlarına başsağlığı diledi.
18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı
Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar
Yolcu otobüsünde dehşet!
'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum