Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

Ailenin kararı üzerine organların alınması için İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzman ekip Türk Hava Kuvvetlerine ait hava ambulansı ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ndeki bir başka ekip ise karayoluyla Erzincan'a geldi.

Kaya'nın organları, hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Organ Nakli Koordinatörü Songül Doğan ile hastane yetkililerinin girişimiyle ailesi tarafından bağışlandı.

Hastanede tedavi altına alınan Kaya, beynine giden damarlarda tıkanıklık tespit edilmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Tedavisine burada devam edilen Kaya'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki Nurten Kaya'nın ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu.

Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Kaya'dan alınan akciğer, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğer ve böbrekler ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaya'nın organlarının 4 hastaya umut olacağını bildirdi.

Hasta yakınlarının bu bağışla çok erdemli davranış sergilediklerini anlatan Kuyrukluyıldız, şunları söyledi:

"Tedavi gören hastamız hayatını kaybederken 4 hastamız bağışlanan organlarıyla hayat bulacak. Organ bağışı haftası nedeniyle yaşanan bu olay aslında tevafuk oldu. Yapılan bu organ bağışı ile 4 hastanın hayata tutunması bizlere organ bağışının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Hastamızın yakınlarına teşekkür ediyorum, hakikaten çok erdemli davranışta bulunup organları bağışladılar. Hastamıza Allah rahmet eylesin. Hastamızın organlarıyla hayata tutunacak olan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum."

