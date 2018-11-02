HABER

Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Erzincan'da, geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Nurten Kaya'nın ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 hastayı hayata bağlayacak - Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyruklıyıldız: - "Yapılan bu organ bağışı ile 4 hastanın hayata tutunması bizlere organ bağışının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki Nurten Kaya'nın ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu.

Kentte, 27 Ekim'de evinde aniden rahatsızlanan 2 çocuk annesi Nurten Kaya ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Kaya, beynine giden damarlarda tıkanıklık tespit edilmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Tedavisine burada devam edilen Kaya'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti.

Kaya'nın organları, hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Organ Nakli Koordinatörü Songül Doğan ile hastane yetkililerinin girişimiyle ailesi tarafından bağışlandı.

Ailenin kararı üzerine organların alınması için İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzman ekip Türk Hava Kuvvetlerine ait hava ambulansı ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ndeki bir başka ekip ise karayoluyla Erzincan'a geldi.

Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Kaya'dan alınan akciğer, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğer ve böbrekler ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaya'nın organlarının 4 hastaya umut olacağını bildirdi.

Hasta yakınlarının bu bağışla çok erdemli davranış sergilediklerini anlatan Kuyrukluyıldız, şunları söyledi:

"Tedavi gören hastamız hayatını kaybederken 4 hastamız bağışlanan organlarıyla hayat bulacak. Organ bağışı haftası nedeniyle yaşanan bu olay aslında tevafuk oldu. Yapılan bu organ bağışı ile 4 hastanın hayata tutunması bizlere organ bağışının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Hastamızın yakınlarına teşekkür ediyorum, hakikaten çok erdemli davranışta bulunup organları bağışladılar. Hastamıza Allah rahmet eylesin. Hastamızın organlarıyla hayata tutunacak olan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum."

PARTNER Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
Taksim Camisi'nin yüzde 90'ı tamamlandıTaksim Camisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Halı saha maçında sakatlanınca hayatının aşkını bulduHalı saha maçında sakatlanınca hayatının aşkını buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyin ölümü Erzincan kadın hasta organ bağışı

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

İlginizi Çekebilir

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı

İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.