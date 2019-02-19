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Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde iş kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin kalbi, karaciğeri ve böbrekleri, organ bekleyen hastalara nakledilecek

Aydın'ın Söke ilçesinde iş kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmada çalışan Hikmet Ünsal (38), kullandığı iş makinesinin kepçesinin yüksek gerilim hattına takılması sonucu yaralandı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle, Ünsal'ın duran kalbi yeniden atmaya başladı.

Ünsal, daha sonra kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanenin anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Nazan Çay, Ünsal'ın ailesini organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Ailenin organ bağışı kararı almasının ardından, İzmir Organ Nakil Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi.

Ünsal'ın kalbi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbrekleri Ege ile Dokuz Eylül üniversitelerinin, karaciğeri de Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin tıp fakültesi hastanelerinde hastalara nakledilecek.

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